AK Parti Grup Başkanvekili Aykut Bozkurt: “Halk yararına muhalefet etmeyeceğiz”

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ KONUŞTU



İzmit Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısı Belsa Plaza’da bulunan Meclis Salonu’nda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleşiyor. Mecliste başaknvekilleri ve encümen üyeleri belirlenirken Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri konuşma gerçekleştirdi.

HALK YARARINA MUHALEFET ETMEYECEĞİZ



Meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Aykurt Bozkurt mecliste oldukça olumlu bir konuşma gerçekleştirdi. Bozkurt konuşmasında, “2014’ten sonra meclise ikinci kez geldim 20219 yılında başkanıma en çok yardımcı olan kişi Şanbaz Yıldız’dır. O benim canım ve ciğerimdi. Başta Mustafa Kemal Atatürk, Şanbaz Yldız ve büyüklerimiz için dua okuyalım. Bu dönemde halkın faydasına olan şeylerde muhalefet etmeyeceğiz. Her zaman size yardımcı olacağız. 400 bin İzmitliye hizmet edebilirsek bize ne mutlu.

KOMİSYON SAYIMIZ 14’E YÜKSELTİLMİŞTİR



Grup başkan vekilliğim çok yeni. Ben 2019 sonrası İzmit Belediyesi web sayfasını kontrol ettim. 8 komisyonumuz varmış. Komisyon sayımız artmış. 5 olan komisyon üyesi sayısı 3’e düşmüş. Başka komisyonlara bağlı olan birimler ayrı komisyonlar olmuş. Takdir başkanımızındır. 3 diyorsa 3’tür. Direnmeyeceğiz. Sadece merak ettik takdir sizindir. Eğer huzur hakkından dolayı ise bizler huzur haklarımızı bağışlayabiliriz. İyi çalışmalar” dedi.

BÖYLE MECLİSE CAN KURBAN



Bozkurt’un konuşmasına “böyle meclise can kurban” sözleri ile cevap veren Hürriyet, “Yapıcılığınız ve nezaketiniz için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi önerisi ile komisyon üye sayıları üçe düşürüldü. Bu daha hızlı karar almak adına yapıldı. Bir sene böyle deneyelim. Bizim bu konu ile ilgili bir çekincemiz yok. Bir diretmemiz yok. Komisyon sayılarını arttırdık. Meclis üyelerimizin de çalışmalara katkı sunması için böyle bir çalışma yaptık. İşin sosyal ve siyasi boyutları var” dedi.

VERİMLİ BİR MECLİS



Bozkurt’un ardından söz alan CHP Grup Başkan Vekili Nazım Gençtürk ise şunları söyledi: “Aykut Başkanım çok nazik ve kibar bir giriş yaptı. Çok güzel ve verimli bir meclis dönemi geçireceğimizi düşünüyoruz. Kentin yararına, İzmit’in insanının menfaatinde tek ses olacağımıza şüphem yok.”

HEP BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ



MHP Grup Başkan Vekili Okan Karagöz da kısa bir konuşma gerçekleştirerek “Yeni dönem hepimize hayırlı olsun. Bu dönem hep birlikte hareket edeceğiz, sevdamız İzmit diyorum” şeklinde konuştu.