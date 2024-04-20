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İzmit Belediyesi’nde komisyonlar belli oldu

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İzmit Belediye Meclisi’nde komisyonlar, Marmara Belediyeler Birliği, Enerji Kentleri Birliği ve Tarihi Kentler Birliği üyeleri belli oldu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi’nde komisyonlar belli oldu mask
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KOMİSYON VE BİRLİK ÜYELERİ BELİRLENDİ

İzmit Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısı Belsa Plaza’da bulunan Meclis Salonu’nda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleşiyor. Mecliste yeni dönemde 14 komisyon belirlendi. Komisyonlar 3 üyeden oluştu. Mecliste ayrıca Marmara Belediyeler Birliği, Enerji Kentleri Birliği ve Tarihi Kentler Birliği üyeleri belirlendi.

İŞTE YENİ DÖNEMİN KOMİSYONLAR VE BİRLİK ÜYELERİ

İmar Komisyonu’na Hamit İlker Ulusoy, Mehmet Nazım Gençtürk, Aykurt Bozkurt

Kırsal Hizmetler Bilgilendirme ve İsimlendirme Komisyonu: Özcan Özer, Turgut Kocacık, İbrahim Efe

Gençlik ve Spor Komisyonu: Orhan Dönmez, Yaşar Kardaş, Önder Karabaş

Çevre ve Enerji Verimliliği Komisyonu: Serdar Atasever, Cengiz Özcan, Fatih Galyan

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu: Erdem Arcan, Vildan Bacıoğlu Taşkın, Köksal Gümüş,

Sosyal Hizmetler Komisyonu: Lütfü Obuz, Cemil Dolanbey, Yusuf Taşer

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’na Nilgün Yılmaz, Ayşe Fatmagül Terzi, Aysel Demirtaş

Eğitim Komisyonu: Neslihan Çakır, Gamze Yılmaz Doğan, İpar Katre

 Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu: Mehmet Baştürk, Hamit İlker Ulusoy, Osman Nuri Erturan

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Mehmet Ümit Küçükkaya, Ayşe Fatmagül Terzi, Burhan Saroğlu

Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu: Gamze Yılmaz Doğan, Muhammet Ertürk, Aykurt Gökmen

Çocuk Hakları Komisyonu: Nilgün Yılmaz, Celal Bülür, Erol Çalışkan

Demokratik Kitle ve Örgütleri Komisyonu’na Muhammet Ertürk, Ercan Balseçen, Turgay Köroğlu

Marmara Belediyeler Birliği Asil Üye Nazım Gençtürk, Yedek Üye Mehmet Ümit Küçükkaya

Enerji Kentleri Birliği Asil Üye: Serdar Atasever, Yedek Üye Cengiz Özcan

Tarihi Kentler Birliği Asil Üye Erdem Arcan, Yedek Üye Orhan Dönmez

# İzmit, yeni, sosyal

20 Nis 2024 - 12:42 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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