İzmit Belediyesi’nde komisyonlar belli oldu

KOMİSYON VE BİRLİK ÜYELERİ BELİRLENDİ
İzmit Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısı Belsa Plaza’da bulunan Meclis Salonu’nda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleşiyor. Mecliste yeni dönemde 14 komisyon belirlendi. Komisyonlar 3 üyeden oluştu. Mecliste ayrıca Marmara Belediyeler Birliği, Enerji Kentleri Birliği ve Tarihi Kentler Birliği üyeleri belirlendi.
İŞTE YENİ DÖNEMİN KOMİSYONLAR VE BİRLİK ÜYELERİ
İmar Komisyonu’na Hamit İlker Ulusoy, Mehmet Nazım Gençtürk, Aykurt Bozkurt
Kırsal Hizmetler Bilgilendirme ve İsimlendirme Komisyonu: Özcan Özer, Turgut Kocacık, İbrahim Efe
Gençlik ve Spor Komisyonu: Orhan Dönmez, Yaşar Kardaş, Önder Karabaş
Çevre ve Enerji Verimliliği Komisyonu: Serdar Atasever, Cengiz Özcan, Fatih Galyan
Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu: Erdem Arcan, Vildan Bacıoğlu Taşkın, Köksal Gümüş,
Sosyal Hizmetler Komisyonu: Lütfü Obuz, Cemil Dolanbey, Yusuf Taşer
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’na Nilgün Yılmaz, Ayşe Fatmagül Terzi, Aysel Demirtaş
Eğitim Komisyonu: Neslihan Çakır, Gamze Yılmaz Doğan, İpar Katre
Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonu: Mehmet Baştürk, Hamit İlker Ulusoy, Osman Nuri Erturan
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Mehmet Ümit Küçükkaya, Ayşe Fatmagül Terzi, Burhan Saroğlu
Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu: Gamze Yılmaz Doğan, Muhammet Ertürk, Aykurt Gökmen
Çocuk Hakları Komisyonu: Nilgün Yılmaz, Celal Bülür, Erol Çalışkan
Demokratik Kitle ve Örgütleri Komisyonu’na Muhammet Ertürk, Ercan Balseçen, Turgay Köroğlu
Marmara Belediyeler Birliği Asil Üye Nazım Gençtürk, Yedek Üye Mehmet Ümit Küçükkaya
Enerji Kentleri Birliği Asil Üye: Serdar Atasever, Yedek Üye Cengiz Özcan
Tarihi Kentler Birliği Asil Üye Erdem Arcan, Yedek Üye Orhan Dönmez
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.