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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
20 Nis 2024 - 12:55- Türkiye G:

Kurabiyenin tanesini 110 TL’ye satan esnaf: Zam yapabiliriz

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Tanesini 110 TL’ye sattığı kurabiyeler sonrası sosyal medyada gündem olan esnaf, fiyatın normal olduğunu ve zam bile düşündüklerini söyledi.

Kurabiyenin tanesini 110 TL’ye satan esnaf: Zam yapabiliriz mask
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Tanesi 110 lira olan Kuzguncuk Mantarı önce sosyal medyayı ardından ülkeyi salladı. Vatandaş böyle fiyat olur mu diyerek tepki gösterdi. Fırın sahipleri ise fiyat az zam yapmayı düşünüyoruz dedi.

Fırın sahibi verdiği yanıtta, "Fiyatlandırmamız neredeyse maliyetine sattığımız bir ürün biz zam yapmayı düşünürken kurtarmıyor. Bu kesinlikle 1 kurabiye değil bizim patentli ürünümüz. Bu kurabiyen sadece fıstıktan yapılıyor. Fiyat normal hatta zam bile yapabiliriz. Fıstığın kilosunu bin liraya aldığımız bir ürünü gündem yaptılar." dedi.

Kurabiye fiyatına tepkiler çığ gibi büyürken,  boykot sesleri yükseldi. Sivil toplum kuruluşları fiyatlara tepki için hafta sonu kafe ve restoranlara gitmeyin uyarısında bulundu. Boykot çağrıları 20 ve 21 Nisan'ı kapsıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# hafta, sosyal

20 Nis 2024 - 12:55 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Regex Class - İsteyen, istediği ürünü istediği fiyata satabilir, temel ihtiyaç maddesi olmadığı sürece. Serbest piyasa ekonomisi.

Öğrenemediniz gitti.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 20 Nisan 13:02

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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