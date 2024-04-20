TÜGVA protokolü iptal edildi! “Bozmaya ve bozgunculuğa devam ediyorsunuz”

TÜGVA PROTOKOLÜ OY ÇOKLUĞU İLE İPTAL EDİLDİ

Mecliste 2019 yılından önce AK Partili İzmit Belediyesi başkanı Nevzat Doğan döneminde Ensar Vakfı ile imzalanan protokolün iptali görüşüldü. Başkan Hürriyet’in konuşmasına cevap veren AK Parti Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü cevap verdi. Ünlü’nün konuşması üzerine de CHP Grup Başkanvekili Nazım Gençtürk cevap verdi. İlgili maddede meclis kısa süreliğine gerilmiş oldu. Madde oy çokluğu ile kabul edildi.

TAHSİS YANLIŞ VE KANUNSUZDUR

TÜGVA ile yapılan protokolün iptali maddesinde söz alan Başkan Hürriyet: “Bu tahsis yanlış ve kanunsuzdur. Belediye meclisinden alınan tahsis kararı nedeniyle iptali de yalnızca meclis kararı ile mümkündür. Bunda komisyonluk bir konu kalmamıştır. Biz yine yurt olarak belediye himayesinde burayı işleteceğiz. Dönem sonuna kadar öğrenciler çıkarılmayacak ve aynı hizmeti almaya devam edeceklerdir. Burası İzmit Belediyesi tarafından yapılmıştır. Burayı bir vakıfa 25 yıllığına tahsis edilmiştir ve bu vakıf ücretli şekilde hizmet vermektedir. Belediyenin yaptığı yerde öğrenciler vakfa para ödemektedir. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz burayı hiçbir yere tahsis etmeyeceğiz. Öğrenciler bizim garantimizle yurdu kullanmaya devam edeceklerdir.

BOZMAYA VE BOZGUNCULUĞA DEVAM EDİYORSUNUZ

Hürriyet’in konuşması üzerine söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü şunları söyledi: “Yine şehri gerecek bir konu bulmuşsunuz. Herkesin başkanı olacağım derken ders aldığınızı düşünmüştük. Halka hizmet etmek yerine bol bol laf üretecek ve kavga çıkararak çıkar umacaksınız. Bu bina AK Parti döneminde yapılmıştır. Bu kente hiçbir şey yapmadığınız gibi bozmaya ve bozgunculuğa devam ediyorsunuz. Bu iptali yapmak için verdiğiniz mücadeleyi yeni bir yurt yapmak için vermediniz. 5 yıldır var olan bu yurttan ücretsiz kontenjan hakkınızı kullanırdınız. Niyetiniz her zamanki gibi bağcıyı dövmektir. Daha ilk günden herkesin başkanı olacağı inancımız kaybolmuştur. Bunları yapmaya devam ederseniz sizi İzmit halkına şikayet edeceğiz. İlgili maddeye ret oyu kullanacağımızı belirtiyoruz.”

BELEDİYE BAŞKANI DOĞRU KARARI VERECEKTİR

Nazım Gençtürk: Nazik olmak demek ki bir grup kararı değilmiş. Burada açıkça hukuk ve kanuna aykırı bir tahsis söz konusudur. Bu tahsis yanlıştır. Biz belediye olarak buraya ilk 1 yılda 1 milyonun üzerinde para vermişiz. Bir gün dahi kullanmak için alamadığımız kurum tahsis edilmiş oluyor. 25 yılda doğan çocuk üniversiteye gidiyor. Bu tahsis baştan beri etik değildi, biz demiyoruz ki yakalım yıkalım belediyeye tahsis edelim diyoruz. Meclis çoğunluğu ile seçilmiş belediye başkanı doğru kararı verecektir.”