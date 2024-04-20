Yılmaz Işık’ın acı günü! 37 yaşındaki oğlunu kaybetti

Gebze’de uzun yıllardır gazetecilik yapan Yılmaz Işık’ın evlat acısı. Işık’ın 37 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Gebze bölgesindeki bir fabrikada çalışan Aykut Işık bu sabah evinin önünde aniden yere yığıldı. Hemen ambulansa haber verildi, hastaneye götürüldü. Ancak 37 yaşındaki Işık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi yarın Gebze Güzeller Camiinde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.