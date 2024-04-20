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Yılmaz Işık’ın acı günü! 37 yaşındaki oğlunu kaybetti

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Gebze’nin tanınmış isimlerinden Yılmaz Işık, 37 yaşındaki oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yılmaz Işık’ın acı günü! 37 yaşındaki oğlunu kaybetti mask
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Gebze’de uzun yıllardır gazetecilik yapan Yılmaz Işık’ın evlat acısı. Işık’ın 37 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Gebze bölgesindeki bir fabrikada çalışan Aykut Işık bu sabah evinin önünde aniden yere yığıldı. Hemen ambulansa haber verildi, hastaneye götürüldü. Ancak 37 yaşındaki Işık tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın Gebze Güzeller Camiinde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gebze, cenaze

20 Nis 2024 - 13:15 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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