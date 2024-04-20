Üretilen istiridye mantarları ücretsiz dağıtılıyor

İzmit Belediyesi, hasat ettiği ürünleri halkla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda mantar üretim tesisinde istiridye mantarı yetiştiren İzmit Belediyesi, mantarları halka ücretsiz olarak ulaştırıyor. Ücretsiz mantar dağıtımı son olarak Belsa A Blok önünde devam etti. Vatandaşlar hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti. İzmit Belediyesi ilerleyen günlerde de dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek.

Kaynak: Bülten