Üretilen istiridye mantarları ücretsiz dağıtılıyor

İzmit Belediyesi, hasat ettiği ürünleri halkla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda mantar üretim tesisinde istiridye mantarı yetiştiren İzmit Belediyesi, mantarları halka ücretsiz olarak ulaştırıyor. Ücretsiz mantar dağıtımı son olarak Belsa A Blok önünde devam etti. Vatandaşlar hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti. İzmit Belediyesi ilerleyen günlerde de dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.