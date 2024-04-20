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Üretilen istiridye mantarları ücretsiz dağıtılıyor

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İzmit Belediyesi, mantar üretim tesisinde yetiştirdiği istiridye mantarlarını vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırmaya devam ediyor.

Üretilen istiridye mantarları ücretsiz dağıtılıyor mask
Üretilen istiridye mantarları ücretsiz dağıtılıyor
Üretilen istiridye mantarları ücretsiz dağıtılıyor
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İzmit Belediyesi, hasat ettiği ürünleri halkla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda mantar üretim tesisinde istiridye mantarı yetiştiren İzmit Belediyesi, mantarları halka ücretsiz olarak ulaştırıyor. Ücretsiz mantar dağıtımı son olarak Belsa A Blok önünde devam etti. Vatandaşlar hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti. İzmit Belediyesi ilerleyen günlerde de dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek.

Kaynak: Bülten

# İzmit, İzmit Belediyesi

20 Nis 2024 - 13:17 İHA Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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