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Eski Belediye Başkanı babasını kaybetti

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Acısu Belediyesi'nin son başkanı Abdullah Sungur, babasını kaybetti.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Eski Belediye Başkanı babasını kaybetti mask
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2008’de kapanan Kartepe Acısu Belediyesi’nin son başkanı Abdullah Sungur babasını kaybetti. Uzun bir süredir rahatsız olan Osman Sungur(82)yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Uzun yıllar beldede market işletmeciliği yapan, Bağkur emeklisi olan Osman Sungur’un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Acısı Merkez Cami’den kaldırılıp toprağa verilecek.

20 Nis 2024 - 13:18 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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