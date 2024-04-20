Trafo patladı mahalleli sokağa döküldü

Körfez İlçe Kuzey Mahallesi’nde bir trafo oluşan arızadan dolayı patladı. Körfez Kuzey Mahallesi’nde bulunan Yeşil Camii’nin yanında bulunan yüksek gerilim hattına ait trafoda oluşan arızadan dolayı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle trafoda yangın çıktı. Patlama sesini duyan Kuzey Mahallesi Muhtarı Gülten Tülay, hemen trafonun patladığı alana giderek; gerekli önlemlerin alınmasını sağlarken durumu SEPAŞ ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangında itfaiye müdahale ederek söndürürken; SEPAŞ ekipleri trafodaki arızayı giderdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.