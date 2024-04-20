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Fevziye Cami tuvalet ihalesi iptali komisyona gitti

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İzmit Belediye Meclisi’nde ücretli olması sebebiyle vatandaşların oldukça şikayet ettiği Fevziye Cami tuvaleti ihalesinin iptali gündeme geldi. İlgili madde komisyona havale edilirken mayıs ayı meclisinde tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Fevziye Cami tuvalet ihalesi iptali komisyona gitti mask
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İHALE İPTALİ MAYIS AYINA KALDI

Nevzat Doğan döneminde Fevziye Cami tuvaleti için ihaleye çıkmış ve 8 yıllık sözleşme ile umumi tuvalet özel bir işletmeye verilmişti. Son olarak tuvalet ücreti 9 liraya ulaşmış ve vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Bugün gerçekleşen mecliste ihale süresi 2026 yılında bitecek ihalenin iptali maddesi gündeme geldi. Madde komisyona havale edildi. Maddenin mayıs ayı meclisinde tekrar gündeme alınması ve oy çokluğu ile kabul edilmesi bekleniyor.

20 Nis 2024 - 13:42 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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