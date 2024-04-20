Fevziye Cami tuvalet ihalesi iptali komisyona gitti

İHALE İPTALİ MAYIS AYINA KALDI
Nevzat Doğan döneminde Fevziye Cami tuvaleti için ihaleye çıkmış ve 8 yıllık sözleşme ile umumi tuvalet özel bir işletmeye verilmişti. Son olarak tuvalet ücreti 9 liraya ulaşmış ve vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Bugün gerçekleşen mecliste ihale süresi 2026 yılında bitecek ihalenin iptali maddesi gündeme geldi. Madde komisyona havale edildi. Maddenin mayıs ayı meclisinde tekrar gündeme alınması ve oy çokluğu ile kabul edilmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.