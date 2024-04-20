Ankara-Kahire hattında yeni temas! Bakan Fidan'dan açıklamalar

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sudan'da devam eden iç savaşın nasıl durdurulabileceği, ileri dönük çözüm planlarını masaya yatırdık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Mısır ve Türkiye arasında sadece ikili ilişkilerde değil coğrafi anlamada da geniş bir işbirliği var. İki kardeş ülkeyiz ve çok büyük işbirliği potansiyelimiz var. Biz buradaki büyük potansiyeli görüyoruz.

Gazze'de krizin başından beri ortak hareket ettik. Gazze'de yapılması gereken konuların altını bir kez daha çizdik. Refah sınır kapısında yardımların ulaştırılması için, Mısır'la gece gündüz çalışıyoruz.

Kaynak: AA