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Ankara-Kahire hattında yeni temas! Bakan Fidan'dan açıklamalar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Gazze'de krizin başından beri ortak hareket ettik" diyen Bakan Fidan, "Gazze'de yapılması gereken konuların altını bir kez daha çizdik. Refah sınır kapısında yardımların ulaştırılması için, Mısır'la gece gündüz çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara-Kahire hattında yeni temas! Bakan Fidan'dan açıklamalar mask
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Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sudan'da devam eden iç savaşın nasıl durdurulabileceği, ileri dönük çözüm planlarını masaya yatırdık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Mısır ve Türkiye arasında sadece ikili ilişkilerde değil coğrafi anlamada da geniş bir işbirliği var. İki kardeş ülkeyiz ve çok büyük işbirliği potansiyelimiz var. Biz buradaki büyük potansiyeli görüyoruz.

Gazze'de krizin başından beri ortak hareket ettik. Gazze'de yapılması gereken konuların altını bir kez daha çizdik. Refah sınır kapısında yardımların ulaştırılması için, Mısır'la gece gündüz çalışıyoruz.

Kaynak: AA

# VAR, Türkiye

20 Nis 2024 - 13:58 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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