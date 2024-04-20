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Gölcükspor evinde

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BAL’da artık son 4 haftaya girildi. Kümede kalma mücadelesi yapan Gölcükspor, pazar günü sahasında Keşanspor’u konuk edecek. Gölcük İlçe Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Gölcükspor evinde mask
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KEŞANSPOR İLE OYNAYACAK

Son maçında kent derbisinde deplasmanda Gebzespor’a uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Gölcükspor, buna rağmen il sıralamasında avantajını sürdürüyor. 41 puanla il sıralamasında Kullarspor’un 3 puan önünde bulunan Kırmızı-Siyahlı ekip, 33 puanlı Keşanspor’u yenip, son 3 haftaya da avantajlı girmek istiyor. Temsilcimiz, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Teknik Sorumlu Ömer Faruk Uzuner, il sıralamasındaki avantajı ligin sonuna kadar taşımak istediklerini söyledi.

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

25

19

4

2

62

12

61

2.GEBZESPOR

24

18

3

3

62

11

57

3.TAÇSPOR

25

15

4

6

44

16

49

4.FERİKÖY

24

14

5

5

48

23

47

5.İFA

24

13

7

4

49

20

46

6.GÖLCÜKSPOR

24

12

5

7

35

27

41

7.KULLAR 1975 SPOR

24

11

5

8

46

21

38

8.DİLİSKELESİSPOR

24

11

4

9

35

23

37

9.KEŞAN SPOR

24

9

6

9

35

28

33

10.KAPAKLISPOR

25

10

3

12

49

44

33

11.UZUNKÖPRÜSPOR

24

7

2

15

20

38

23

12.YUVACIKSPOR

25

7

1

17

27

53

22

13.SARAY SPOR 1953

24

6

3

15

24

40

21

14.BABAESKİSPOR

24

1

1

22

10

98

4

15.LÜLEBURGAZSPOR

24

1

3

20

8

100

3

 

GÜNÜN PROGRAMI

21 NİSAN PAZAR

15.00 Kullarspor-Feriköyspor

15.00 Uzunköprüspor-Gebzespor

15.00 Taçspor-Lüleburgaz

15.00 İfaspor-Yuvacıkspor

15.00 Babaeskispor-Çorluspor

15.00 Sarayspor-Diliskelesispor

15.00 Gölcükspor-Keşanspor

 

20 Nis 2024 - 14:19 Kocaeli/ Gölcük- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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