Gölcükspor evinde

KEŞANSPOR İLE OYNAYACAK
Son maçında kent derbisinde deplasmanda Gebzespor’a uzatmalarda yediği golle 1-0 mağlup olan Gölcükspor, buna rağmen il sıralamasında avantajını sürdürüyor. 41 puanla il sıralamasında Kullarspor’un 3 puan önünde bulunan Kırmızı-Siyahlı ekip, 33 puanlı Keşanspor’u yenip, son 3 haftaya da avantajlı girmek istiyor. Temsilcimiz, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Teknik Sorumlu Ömer Faruk Uzuner, il sıralamasındaki avantajı ligin sonuna kadar taşımak istediklerini söyledi.
BAL 2.GRUP PUAN DURUMU
O
G
B
M
A
Y
P
25
19
4
2
62
12
61
24
18
3
3
62
11
57
25
15
4
6
44
16
49
24
14
5
5
48
23
47
24
13
7
4
49
20
46
24
12
5
7
35
27
41
24
11
5
8
46
21
38
24
11
4
9
35
23
37
24
9
6
9
35
28
33
25
10
3
12
49
44
33
24
7
2
15
20
38
23
25
7
1
17
27
53
22
24
6
3
15
24
40
21
24
1
1
22
10
98
4
24
1
3
20
8
100
3
GÜNÜN PROGRAMI
21 NİSAN PAZAR
15.00 Kullarspor-Feriköyspor
15.00 Uzunköprüspor-Gebzespor
15.00 Taçspor-Lüleburgaz
15.00 İfaspor-Yuvacıkspor
15.00 Babaeskispor-Çorluspor
15.00 Sarayspor-Diliskelesispor
15.00 Gölcükspor-Keşanspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.