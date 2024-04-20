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Kullarspor zorlu sınavda

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Teknik direktör değişikliğine giden, Eser Kardeşler ile yollarını ayıran Kullarspor, takımın başına Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar’ı getirmişti. Kırmızı-Siyahlı ekip, ligde kalabilmek adına pazar günü çok zorlu bir maça çıkıyor, Başiskele Stadı’nda 15.00’de Feriköyspor’u konuk edecek.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Kullarspor zorlu sınavda mask
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FERİKÖYSPOR GELİYOR

İl sıralamasında Gölcükspor’un 3 puan gerisinde bulunan Kullarspor, ikili averajda da üstünlüğü rakibine kaptırdı. Son haftalara umutlu girmek isteyen Kullarspor, öncelikli olarak Pazar günü sahasında Feriköyspor’u yenmesi gerekiyor. 47 puanla ligde 4.sırada bulunan Feriköyspor da İstanbul takımları arasında ligde kalma mücadelesi yapıyor. İlk maçta rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Kullarspor, bu kez kazanmayı hedefliyor. Ayhan Özkar, “Geçen hafta Keşanspor’u deplasmanda yendik. Bu bize moral oldu. Bu kez çok daha güçlü bir takımla oynayacağız. Bizim de kadromuz bu ligde üst sıraları zorlayacak kapasitede” dedi. 

# İstanbul, hafta

20 Nis 2024 - 14:20 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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