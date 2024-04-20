Kullarspor zorlu sınavda

FERİKÖYSPOR GELİYOR
İl sıralamasında Gölcükspor’un 3 puan gerisinde bulunan Kullarspor, ikili averajda da üstünlüğü rakibine kaptırdı. Son haftalara umutlu girmek isteyen Kullarspor, öncelikli olarak Pazar günü sahasında Feriköyspor’u yenmesi gerekiyor. 47 puanla ligde 4.sırada bulunan Feriköyspor da İstanbul takımları arasında ligde kalma mücadelesi yapıyor. İlk maçta rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Kullarspor, bu kez kazanmayı hedefliyor. Ayhan Özkar, “Geçen hafta Keşanspor’u deplasmanda yendik. Bu bize moral oldu. Bu kez çok daha güçlü bir takımla oynayacağız. Bizim de kadromuz bu ligde üst sıraları zorlayacak kapasitede” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.