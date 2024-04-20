Gebzespor, Çorlu’nun hatasını bekleyecek

ÇORLUSPOR’A ZAYIF RAKİP
Bu sezon Çorluspor ile şampiyonluk yarışına giren Gebzespor, bir maç eksik 57 puanı bulunuyor. Bir maçı fazla olan 61 puanlı Çorluspor da Pazar gününü deplasmanda geçirecek. Sarı-Kırmızılı ekip, düşmesi kesinleşen 4 puanlı Babaeskispor ile karşılaşacak. Kırklareli Babaeski 100.Yıl Stadı’ndaki karşılaşma da 15.00’de start alacak. Çorluspor’un bu maçta puan kaybetmesi çok zor ihtimal gözüküyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.