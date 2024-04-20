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Gebzespor, Çorlu’nun hatasını bekleyecek

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Son 4 haftaya girerken şampiyonluk yarışında avantajını Çorluspor’a kaptıran Gebzespor, yine de umudunu kaybetmiş değil. Mor-Beyazlı ekip, Pazar günü deplasmanda Uzunköprüspor’a konuk olacak. Uzunköprü Oğuz Arda Stadı’ndaki maç 15.00’de başlayacak.

Uğur Uludağ
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Gebzespor, Çorlu’nun hatasını bekleyecek mask
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ÇORLUSPOR’A ZAYIF RAKİP

Bu sezon Çorluspor ile şampiyonluk yarışına giren Gebzespor, bir maç eksik 57 puanı bulunuyor. Bir maçı fazla olan 61 puanlı Çorluspor da Pazar gününü deplasmanda geçirecek. Sarı-Kırmızılı ekip, düşmesi kesinleşen 4 puanlı Babaeskispor ile karşılaşacak. Kırklareli Babaeski 100.Yıl Stadı’ndaki karşılaşma da 15.00’de start alacak. Çorluspor’un bu maçta puan kaybetmesi çok zor ihtimal gözüküyor.

20 Nis 2024 - 14:21 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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