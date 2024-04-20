Gebzespor, Çorlu’nun hatasını bekleyecek

ÇORLUSPOR’A ZAYIF RAKİP

Bu sezon Çorluspor ile şampiyonluk yarışına giren Gebzespor, bir maç eksik 57 puanı bulunuyor. Bir maçı fazla olan 61 puanlı Çorluspor da Pazar gününü deplasmanda geçirecek. Sarı-Kırmızılı ekip, düşmesi kesinleşen 4 puanlı Babaeskispor ile karşılaşacak. Kırklareli Babaeski 100.Yıl Stadı’ndaki karşılaşma da 15.00’de start alacak. Çorluspor’un bu maçta puan kaybetmesi çok zor ihtimal gözüküyor.