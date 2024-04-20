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Diliskelesi, Sarayspor deplasmanında

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BAL’da ilk yılını yaşayan Diliskelesispor, ligin ilk yarısında çok başarılıydı. Ligin ilk yarısında il sıralamasında Gölcükspor ve Kullarspor’un gerisinde kalan Mavi-Beyazlı ekip, son 4 haftada umudunu kaybetmiş değil. Pazar günü de Tekirdağ deplasmanında Sarayspor ile karşılaşacak.

Uğur Uludağ
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Diliskelesi, Sarayspor deplasmanında mask
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ÜÇ EKSİK VAR

 Maçın başlama saati 15.00. Teknik Sorumlu Gökhan Top, “Sakat ve cezalı oyuncularımız var. İki stoperimizden biri Mert Özkan sakat, Gürol Karataş ise cezalı. İbrahim Necipoğlu da olmayacak. Bugün 2004 doğumlu genç stoperle Sarayspor maçına çıkacağız. Ligin son maçına kadar yarışın içinde olup, takımı ligde tutmak istiyoruz” dedi.

# VAR

20 Nis 2024 - 14:22 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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