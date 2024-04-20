Diliskelesi, Sarayspor deplasmanında

ÜÇ EKSİK VAR
Maçın başlama saati 15.00. Teknik Sorumlu Gökhan Top, “Sakat ve cezalı oyuncularımız var. İki stoperimizden biri Mert Özkan sakat, Gürol Karataş ise cezalı. İbrahim Necipoğlu da olmayacak. Bugün 2004 doğumlu genç stoperle Sarayspor maçına çıkacağız. Ligin son maçına kadar yarışın içinde olup, takımı ligde tutmak istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.