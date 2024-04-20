Diliskelesi, Sarayspor deplasmanında

ÜÇ EKSİK VAR

Maçın başlama saati 15.00. Teknik Sorumlu Gökhan Top, “Sakat ve cezalı oyuncularımız var. İki stoperimizden biri Mert Özkan sakat, Gürol Karataş ise cezalı. İbrahim Necipoğlu da olmayacak. Bugün 2004 doğumlu genç stoperle Sarayspor maçına çıkacağız. Ligin son maçına kadar yarışın içinde olup, takımı ligde tutmak istiyoruz” dedi.