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Yuvacıkspor’un işi zor

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Dört yıl kaldığı BAL’da bu sezon küme düşme üzüntüsünü yaşayan Yuvacıkspor, genç oyuncularla kalan maçlarını tamamlamayı hedefliyor.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Yuvacıkspor’un işi zor mask
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Siyah-Beyazlı ekip, Pazar günü de İstanbul deplasmanında İfaspor ile karşılaşacak. Küçükçekmece İfa Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.  22 puanla 12.sırada yer alan Yuvacıkspor, il sıralamasında rakiplerini gerisinde kaldı, küme düşmesi haftalar önce kesinleşmişti.

# İstanbul

20 Nis 2024 - 14:23 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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