Gölcüklü voleybolcular Düzce’den şampiyon dönüyor

TÜRKİYE YARI FİNALLERİNE KALDI

Düzce’de yapılan çeyrek final heyecanında ilk gün Düzce Belediyespor’u 3-0 yenen Gölcük Belediyespor genç erkek voleybol takımı, ikinci maçında Karabük Safronbolu Anadolu Lisesi SK takımı da aynı skorla 3-0 mağlup etti. Son maçında Bolu Maratonspor’u da set vermeden 3-0 ile geçen Kırmızı-Siyahlı ekip, Düzce grubunu birinci sırada tamamladı. Türkiye yarı finallerine kalan Gölcük Belediyespor’da çok büyük sevinç yaşarıyor. Teknik Sorumlu Adem Özler, “Düzce’de çok iyi maçlar oynadık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk aldık. Yarı final maçları 9-12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finallere de iddialı hazırlanacağız” dedi.