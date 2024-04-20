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Şafakspor erken veda etti

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U-16 yaş grubunda ilimizi Yalova’da temsil eden Hacı Hızır Şafakspor, turnuvadan elendi.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Şafakspor erken veda etti mask
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İlk maçında Tekirdağ Fevzipaşa takımı ile karşılaşan Turuncu-Mavili ekip, rakibine 4-1 mağlup olmuştu. İkinci maçında bu kez İstanbul Beylikdüzüspor ile karşılaştı. Trabzonspor’un eski futbolcusu Tuncay Soyak’ın takımı Beylikdüzü’ne de aynı skorla 4-1 yenildi.

“OYUNUMUZUN HAKKI BU SKORLAR DEĞİL”

Hacı Hızır Şafakspor Futbol Şube Sorumlusu Çetin Özdemir, “Yalova’da ilk maçımızda yenildiğimiz Tekirdağ takımından çok daha iyiydik. Çok pozisyona girdiğimiz, sadece bir futbolcumuz 5 net fırsattan yararlanamadığı karşılaşmayı 4-1 kaybettik. Son maçımızda rakip çok iyiydi. Buna rağmen maçı Ömer’in golüyle 2-1’e getirdik. Maça ortak olduğumuz anlarda hakem Ali Akben’e kırmızı kart gösterdi, kimse anlayamadı. 10 kişi oynadığımız bu maçı da 4-1 kaybettik. Genel olarak iki maçta da bu yenilgileri hak etmedik, skorlara bizde şaşırdık” dedi.

# İstanbul, futbol

20 Nis 2024 - 14:25 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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