Şafakspor erken veda etti

İlk maçında Tekirdağ Fevzipaşa takımı ile karşılaşan Turuncu-Mavili ekip, rakibine 4-1 mağlup olmuştu. İkinci maçında bu kez İstanbul Beylikdüzüspor ile karşılaştı. Trabzonspor’un eski futbolcusu Tuncay Soyak’ın takımı Beylikdüzü’ne de aynı skorla 4-1 yenildi.
“OYUNUMUZUN HAKKI BU SKORLAR DEĞİL”
Hacı Hızır Şafakspor Futbol Şube Sorumlusu Çetin Özdemir, “Yalova’da ilk maçımızda yenildiğimiz Tekirdağ takımından çok daha iyiydik. Çok pozisyona girdiğimiz, sadece bir futbolcumuz 5 net fırsattan yararlanamadığı karşılaşmayı 4-1 kaybettik. Son maçımızda rakip çok iyiydi. Buna rağmen maçı Ömer’in golüyle 2-1’e getirdik. Maça ortak olduğumuz anlarda hakem Ali Akben’e kırmızı kart gösterdi, kimse anlayamadı. 10 kişi oynadığımız bu maçı da 4-1 kaybettik. Genel olarak iki maçta da bu yenilgileri hak etmedik, skorlara bizde şaşırdık” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.