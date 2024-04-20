Tedavisini yarım bırakıp hastaneden çıkmıştı, hayatını kaybetti

İddialara göre Gebze’de yaşanan olayda, 37 yaşındaki Aykut Işık isimli şahıs boğazında ve göğsünde bıçak izleriyle hastaneye gitti. Burada yapılan müdahalenin ardından bıçak yaralarını kendisinin yaptığını söyleyerek hastaneden ayrılmak istedi. Kendi isteğiyle belge imzalayarak hastaneden ayrılan Işık, daha sonrasında evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye geri götürülmeye çalışılan Işık, yolda hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi