Tedavisini yarım bırakıp hastaneden çıkmıştı, hayatını kaybetti

İddialara göre Gebze’de yaşanan olayda, 37 yaşındaki Aykut Işık isimli şahıs boğazında ve göğsünde bıçak izleriyle hastaneye gitti. Burada yapılan müdahalenin ardından bıçak yaralarını kendisinin yaptığını söyleyerek hastaneden ayrılmak istedi. Kendi isteğiyle belge imzalayarak hastaneden ayrılan Işık, daha sonrasında evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye geri götürülmeye çalışılan Işık, yolda hayatını kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.