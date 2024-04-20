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Büyükşehir’de AK Parti Grup Başkanvekili Berna Abiş

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Süriye Çatak Tek
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Büyükşehir’de AK Parti Grup Başkanvekili Berna Abiş mask
Büyükşehir’de AK Parti Grup Başkanvekili Berna Abiş
Büyükşehir’de AK Parti Grup Başkanvekili Berna Abiş
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde siyasi partilerin başkanlarını temsil edecek olan başkanvekilleri belli oldu. CHP’nin daha önce Fatma Kaplan Hürriyet’i grup başkanvekili olarak açıklamıştı. Hürriyet’in ardından AK Parti’nin da başkanvekili belli oldu. AK Parti’nin grup başkanvekilliği görevine Berna Abiş getirildi.  AK Parti’de ilk kez bir kadın grup başkanvekili olması da dikkat çekti.

Büyükşehir’de AK Parti Grup Başkanvekili Berna Abiş
Büyükşehir’de AK Parti Grup Başkanvekili Berna Abiş
Büyükşehir’de AK Parti Grup Başkanvekili Berna Abiş
Büyükşehir’de AK Parti Grup Başkanvekili Berna Abiş
Büyükşehir’de AK Parti Grup Başkanvekili Berna Abiş
Büyükşehir’de AK Parti Grup Başkanvekili Berna Abiş

# parti, Kocaeli, Büyükşehir

20 Nis 2024 - 15:24 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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