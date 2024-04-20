Büyükşehir’de AK Parti Grup Başkanvekili Berna Abiş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde siyasi partilerin başkanlarını temsil edecek olan başkanvekilleri belli oldu. CHP’nin daha önce Fatma Kaplan Hürriyet’i grup başkanvekili olarak açıklamıştı. Hürriyet’in ardından AK Parti’nin da başkanvekili belli oldu. AK Parti’nin grup başkanvekilliği görevine Berna Abiş getirildi. AK Parti’de ilk kez bir kadın grup başkanvekili olması da dikkat çekti.