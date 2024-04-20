Şahin Talus’tan kınama...

İSTİKLAL MARŞI VE BAYRAK KRİZİ
31 Mart seçiminde Mardin Büyükşehir Belediyesini kazanan DEM Parti, Büyükşehir’i ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı okunmamış ve krizi yaşanmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinde ise salon içerisinde bulunan Türk Bayrağı kaldırılmıştı.
SUR BELEDİYESİNDE FOTOĞRAF KRİZİ
Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinde yaşanan bu skandaldan sonra bir skandal gelişme de Sur Belediyesinde yaşandı. Sur Belediye Başkanı, mazbata törenin ardından makam odasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kaldırmaya çalıştı.
ŞAHİN TALUS’TAN SERT TEPKİ
Sur Belediyesinde yaşanan bu skandala AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus kayıtsız kalmadı. Talus sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşananları kınada. Talus paylaşımında, “DEM yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerini kınıyorum. Son seçim sonuçlarından farklı anlamlar çıkarıp şımaranlara, ülkemizin değerleriyle uğraşanlarla mücadelemiz bundan sonra da büyük kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.