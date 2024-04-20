Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Şahin Talus’tan kınama...

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Diyarbakır Sur Belediye Başkanının mazbata törenin ardından, makam odasında asılı bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflarına yönelik hakareti kınadı. Talus, “Seçim sonuçlarından farklı anlamlar çıkarıp şımarmalarla, ülkenin değerleriyle uğraşanlarla mücadelemiz sürecektir” dedi.

Şahin Talus’tan kınama... mask
Şahin Talus’tan kınama...
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTİKLAL MARŞI VE BAYRAK KRİZİ


31 Mart seçiminde Mardin Büyükşehir Belediyesini kazanan DEM Parti, Büyükşehir’i ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı okunmamış ve krizi yaşanmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinde ise salon içerisinde bulunan Türk Bayrağı kaldırılmıştı.


SUR BELEDİYESİNDE FOTOĞRAF KRİZİ


Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinde yaşanan bu skandaldan sonra bir skandal gelişme de Sur Belediyesinde yaşandı. Sur Belediye Başkanı, mazbata törenin ardından makam odasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kaldırmaya çalıştı.


ŞAHİN TALUS’TAN SERT TEPKİ


Sur Belediyesinde yaşanan bu skandala AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus kayıtsız kalmadı. Talus sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yaşananları kınada. Talus paylaşımında, “DEM yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözlerini kınıyorum. Son seçim sonuçlarından farklı anlamlar çıkarıp şımaranlara, ülkemizin değerleriyle uğraşanlarla mücadelemiz bundan sonra da büyük kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Şahin Talus’tan kınama...

   

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, parti, Kocaeli, sosyal, Büyükşehir, seçim, recep tayyip erdoğan

20 Nis 2024 - 15:32 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.759.673 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL