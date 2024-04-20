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Büyükşehir’de komisyonlar belli oldu

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan toplantıda katip üyeleri, birinci ve ikinci başkanvekili, encümen üyeleri, ihtisas komisyonları ve birlik üyelikleri seçimi yapıldı.

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Büyükşehir’de komisyonlar belli oldu mask
Büyükşehir’de komisyonlar belli oldu
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BAŞKANVEKİLLERİ GEBZE VE KARTEPE'DEN

 

Mecliste ilk olarak katip üyeliklerin seçimi yapıldı. Katip üyeliklere meclisin en genç ismi olan Ali Ruhan Çelik ve Fatmanur Çelik seçildi. Ardından birinci başkanvekilliğine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ikinci başkanvekilliğine ise Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman aday gösterildi. Encümen üyeliklerine ise Ercüment Yıldırım, Sertan Kulaç, Fatih meral, Zaffer Turhan, Ahmet Topuz aday gösterildi. Yapılan seçimlerde adaylar AK Partili meclis üyelerinin oyları ile seçildi.

Büyükşehir’de komisyonlar belli oldu

 

KAMİSYONLAR BELLİ OLDU

 

İmar ve Bayındılık Komisyonu: Aykut Bozkurt, Enes Aydınlı, Sedat Kul, Ahmet Orman, Murat Kılıç, Hamit İlker Ulusoy, Ünal Ekşi

 

Plan Ve Bütçe Komisyonu: Berna Abiş, Ali Karkaş, Hayrettin Ünlü, Günay Uzun, Murat Kaya, Emine Özkar, Ali Kara

 

Çevre Ve Sağlık Komisyonu: Fehmi Evren Dinç, Hasan Özdemir, İsmail Ramazanoğlu, Faruk Keleş, Mustafa Demirhan, Ebru Önal Çetinkaya, Erhan Balıkçı

 

Ulaşım Komisyon: Hasan Soba, Mehmet Olhan, Niyazi Yağız, Osman Akbulut, Mehmet Ustaoğlu, Baran Aydın, Erkan Uygun,

 

Eğitim, Kültür Ve Spor Komisyonu: Ali Ruhan Çelik, Köksal Gümüş, Sertan Kulaç, İbrahim Çırpan, Recep Demirel, Özgür Çelik, Tuğman Kayalı.

 

Hukuk Komisyonu: Murat Gülbiçim, Fevzi Karadağ, Engin Güneş, Mahmut Yandık, Ömer Cihan Kavak, Salih Zeki Karakadılar, Ozan Yılmaz

 

İsimlendirme Komisyonu: Ramazan Tuna, Ahmet Özüer, Mehmet Ustaoğlu, Mehmet Akbulak, İsmail Aysu, Hakan Korel, Muhammet Ertürk,

 

Sosyal Hizmetler Ve Halkla İlişkiler Komisyonu: Mehmet Yandık, İrfan Altıntaş, Nizamettin Günay, Mehmet Akbulak, Mustafa Yağız, Mehmet Ümit Küçükkaya, Akın Bilge Başaran.

 

Toplumsal Fırsat Eşitliği Ve Engelliler Komisyonu: Seyhan Dünmez, Fatmanur Çelik, Habibe Çırak, Hatice Akkaya, Ercüment Yıldırım, Gülcan Güç Denizçi, Mehmet Turan

 

# sosyal, Gebze

20 Nis 2024 - 15:37 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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