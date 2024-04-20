Meclis canlı yayınlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan toplantıda katip üyeleri, birinci ve ikinci başkanvekili, encümen üyeleri, ihtisas komisyonları ve birlik üyelikleri seçimi yapıldı.

Meclis’te CHP grubu meclis toplantılarının canlı yayınlanması ile ilgili önergesi üzerine açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Meclisin canlı yayınlanması için çalışma yapılıyor. Sadece sosyal medya hesaplarından değil, başka mecralarda da yayınlanmak üzere çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde çalışma netleşecek” dedi.