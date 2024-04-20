Meclis canlı yayınlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan toplantıda katip üyeleri, birinci ve ikinci başkanvekili, encümen üyeleri, ihtisas komisyonları ve birlik üyelikleri seçimi yapıldı.
Meclis’te CHP grubu meclis toplantılarının canlı yayınlanması ile ilgili önergesi üzerine açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Meclisin canlı yayınlanması için çalışma yapılıyor. Sadece sosyal medya hesaplarından değil, başka mecralarda da yayınlanmak üzere çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde çalışma netleşecek” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.