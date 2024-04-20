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İzmit Belediye Meclisinde Ensar protokolü iptal edildi

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İzmit Belediyesinin Nisan ayı meclis toplantısında, Ensar Vakfının kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi ile ilgili yapılan protokolün iptaline oy çokluğu ile karar verildi

İzmit Belediye Meclisinde Ensar protokolü iptal edildi mask
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İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gerçekleşen meclis toplantısında geçtiğimiz dönemlerde Ensar Vakfının kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi ile ilgili yapılan protokolü de iptal etti. Söz konusu madde oy çokluğu ile meclisten geçti

# İzmit

20 Nis 2024 - 15:46 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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