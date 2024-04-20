Kocaeli Büyükşehir’de birlik üyeleri seçildi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan toplantıda katip üyeleri, birinci ve ikinci başkanvekili, encümen üyeleri, ihtisas komisyonları ve birlik üyelikleri seçimi yapıldı.
Marmara Belediyeler Birliği: Ramazan Tuna ve Özgür Çelik
Tarihi Kentler Birliği: Enes Aydınlı, Berna Abiş ve Erkan Uygun
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği:Ali Ruhan Çelik, Evren Dinç ve Ünal Ekşi,
Kocaeli Gölcük Turizm Birliği: Sedat Kul, Mehmet Olhan, İrfan Altuntaş, Mehmet Ustaoğlu, Faruk Keleş ve Gülcan Güç Denizci
Kocaeli Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Birliği: Fehmi Evren Dinç, İsmail Aysu, Sertan Kulaç, Mustafa Yağız, Ahmet Özüer, Zaffer Turhan, Ener Aydınlı, Ali Karakaş, Aykurt Bozkurt, Hayrettin Ünlü, Köksak Gümüş, Muhammet Ertürk
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği: İsmail Aysu, Sertan Kulaç
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği: Hasan Özdemir, Mehmet Olhan, Ahmet Özüer, Akın Bilge Başaran
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.