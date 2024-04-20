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Kocaeli Büyükşehir’de birlik üyeleri seçildi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üye olduğu birlikler için birlik üyeleri seçildi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Kocaeli Büyükşehir’de birlik üyeleri seçildi mask
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan toplantıda katip üyeleri, birinci ve ikinci başkanvekili, encümen üyeleri, ihtisas komisyonları ve birlik üyelikleri seçimi yapıldı.

Marmara Belediyeler Birliği: Ramazan Tuna ve Özgür Çelik

Tarihi Kentler Birliği: Enes Aydınlı, Berna Abiş ve Erkan Uygun

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği:Ali Ruhan Çelik, Evren Dinç ve Ünal Ekşi,

Kocaeli Gölcük Turizm Birliği: Sedat Kul, Mehmet Olhan, İrfan Altuntaş, Mehmet Ustaoğlu, Faruk Keleş ve Gülcan Güç Denizci

Kocaeli Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Birliği:  Fehmi Evren Dinç, İsmail Aysu, Sertan Kulaç, Mustafa Yağız, Ahmet Özüer, Zaffer Turhan, Ener Aydınlı, Ali Karakaş, Aykurt Bozkurt, Hayrettin Ünlü, Köksak Gümüş, Muhammet Ertürk

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği: İsmail Aysu, Sertan Kulaç

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği: Hasan Özdemir, Mehmet Olhan, Ahmet Özüer, Akın Bilge Başaran

# Türkiye, Kocaeli, Gölcük, Büyükşehir, tahir büyükakın

20 Nis 2024 - 15:50 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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