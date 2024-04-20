Komşuda orman ürünleri fabrikasında korkutan yangın

Yangın, Bedilkazancı Mahallesi’nde bulunan orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde bulunan kesim makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerinin de destek verdiği yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Maddi hasarın oluştuğu yangına ilişki inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.