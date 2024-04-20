TEM Otoyolu köprüsünde intihar girişiminde bulunan şahsı polis ikna etti

Olay, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan otoban köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sorunları olduğunu dile getiren bir vatandaş, köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti de polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yola hava yastığı açtı. 30 dakika boyunca dil dökülen şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek köprüden indirildi.
Şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken yol 30 dakikanın ardından açıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.