Karamürsel zirveye kuruldu

ÇAYIROVA İKİNCİ OLDU
Haftaya aynı puanda zirvede giren iki takımdan Karamürselspor deplasmanda oynadığı maçta Darıca Türkeli’ne konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 34.dakikada Behlül’ün attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. Aynı puandaki zirve ortağı Bağdatspor ise Beylikbağı’na 1-0 mağlup oldu. Günün bir diğer maçında grubun ilk iki adaylarından Çayırovaspor Körfez Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi ve ikinci sıraya yükseldi.
Karamürsel Spor:16
Çayırova Spor:15
Bağdat Spor:13
Beylikbağı: 11
Darıca Türkeli:7
Körfez Gençlerbirliği:4
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.