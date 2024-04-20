Karamürsel zirveye kuruldu

ÇAYIROVA İKİNCİ OLDU

Haftaya aynı puanda zirvede giren iki takımdan Karamürselspor deplasmanda oynadığı maçta Darıca Türkeli’ne konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 34.dakikada Behlül’ün attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. Aynı puandaki zirve ortağı Bağdatspor ise Beylikbağı’na 1-0 mağlup oldu. Günün bir diğer maçında grubun ilk iki adaylarından Çayırovaspor Körfez Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi ve ikinci sıraya yükseldi.

Karamürsel Spor:16

Çayırova Spor:15

Bağdat Spor:13

Beylikbağı: 11

Darıca Türkeli:7

Körfez Gençlerbirliği:4