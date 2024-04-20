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20 Nis 2024 - 18:10- Spor G:

Karamürsel zirveye kuruldu

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Süper Lig Play-Off Yükselme Grubu’nda 8.hafta heyecanı yaşandı. Karamürselspor deplasmanda Darıca Türkeli’ni yenerken Bağdat Beylikbağı’na tek golle kaybetti

Gökhan Beşiktaş
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Karamürsel zirveye kuruldu mask
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ÇAYIROVA İKİNCİ OLDU

Haftaya aynı puanda zirvede giren iki takımdan Karamürselspor deplasmanda oynadığı maçta Darıca Türkeli’ne konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 34.dakikada Behlül’ün attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. Aynı puandaki zirve ortağı Bağdatspor ise Beylikbağı’na 1-0 mağlup oldu. Günün bir diğer maçında grubun ilk iki adaylarından Çayırovaspor Körfez Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi ve ikinci sıraya yükseldi.

Karamürsel Spor:16
Çayırova Spor:15
Bağdat Spor:13
Beylikbağı: 11 
Darıca Türkeli:7
Körfez Gençlerbirliği:4

# Körfez

20 Nis 2024 - 18:10 Kocaeli/ Karamürsel- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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