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Bağdatspor şokta

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta ilk iki yarışında en iddialı takımlar arasında gösterilen Bağdatspor, Cumartesi günü Beylikbağı deplasmanındaydı. Kırmızı-Siyahlı ekip, uzun süre 10 kişi oynayan rakibine 1-0 mağlup oldu, çok büyük şok yaşadı.

Kenan Meriç
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BEYLİKBAĞI 10 KİŞİ KAZANDI

Play-Off’a kötü başlayan Beylikbağıspor,  haftaya 7 puanla girmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, 13 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan Bağdatspor’u konuk etti. Maçın 18.dakikasında Fuat Gürsu’nun attığı golle de 1-0 öne geçti. 38.dakikada ise Abdülkadir Yılmaz, topa elle müdahale ettiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan rakibi karşısında ikinci yarıda pozisyonlar bulan Bağdatspor, Beylikbağıspor kalecisi Samet Gündüz’ü geçemedi. Maçı 1-0 kaybeden Bağdatspor, lider olarak başladığı Play-Off’ta üçüncü sıraya geriledi. 

 

20 Nis 2024 - 18:14 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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