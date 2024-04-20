Bağdatspor şokta

BEYLİKBAĞI 10 KİŞİ KAZANDI
Play-Off’a kötü başlayan Beylikbağıspor, haftaya 7 puanla girmişti. Yeşil-Beyazlı ekip, 13 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan Bağdatspor’u konuk etti. Maçın 18.dakikasında Fuat Gürsu’nun attığı golle de 1-0 öne geçti. 38.dakikada ise Abdülkadir Yılmaz, topa elle müdahale ettiği için ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan rakibi karşısında ikinci yarıda pozisyonlar bulan Bağdatspor, Beylikbağıspor kalecisi Samet Gündüz’ü geçemedi. Maçı 1-0 kaybeden Bağdatspor, lider olarak başladığı Play-Off’ta üçüncü sıraya geriledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.