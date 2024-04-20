Hürriyet; İzmit’te başka, Büyükşehir’de başka

İZMİT’TE TOZ PEMBE TABLO

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in bugün peş peşe yapılan İzmit ve Büyükşehir meclislerinde farklı stratejiler izlediği görüldü. Geçen dönem İzmit Belediye Meclisi’ni gerdiği için çok eleştirilen, kavgasız meclis toplantısı yapamadığı söylenem Hürriyet, bugün ikinci dönemin ilk toplantısında tüm eleştirilere rağmen çok pembe bir tablo çizdi. AK Parti grubuna karşı bile sevecen ve ılımlı yaklaştı. Hatta İzmit Belediyesi’nden meclis toplantısıyla ilgili basına servis edilen haberin başlığına, “Böyle meclise can kurban” denildi. İzmit Belediyesi Meclis Salonu’ndaki bu görüntü bir saat sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ilk meclis toplantısında ise tam tersine döndü.

BÜYÜKŞEHİR’DE GERGİN HÜRRİYET

CHP Grup Başkanvekili olarak bu toplantıya katılan Hürriyet’in, yeni meclis üyesi Nazım Gençtürk ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a yüklendiği görüldü. Faaliyet raporu üzerinden Büyükakın’ı köşeye sıkıştırmaya çalışan Hürriyet’in birkaç saat önce İzmit Meclisi’nde cevap bile vermediği AK Parti Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü’ye burada eleştirdiği, “Biz Hayrettin Bey’den çok çekiyoruz” diyerek Büyükakın’a sorular yönelttiği görüldü. Büyükakın, Gençtürk ve Hürriyet’in bu saldırıları karşısında sükunetini bozmadığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Hürriyet’in yeni dönemde İzmit’te sakin, Büyükşehir’de gergin bir strateji izleyeceği ilk meclis toplantılarında görüldü. Bu taktiği dönem sonuna kadar sürdürüp, sürdüremeyeceği ise merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi