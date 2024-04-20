Büyükşehir’in ilk meclisi sakin geçti

BÜYÜKAKIN BAŞKANLIK ETTİ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında yapılan toplantıda katip üyeleri, birinci ve ikinci başkanvekili, encümen üyeleri, ihtisas komisyonları ve birlik üyelikleri seçimi yapıldı. Mecliste Mimarlar Odası ile Kentsel Dönüşüm Bina Envanteri Çalışması kapsamında protokol yapılması için başkana yetki verildi. Ayrıca Denetim Komisyonu raporu da okundu.

MECLİS CANLI YAYINLANACAK

Meclis’te CHP grubu meclis toplantılarının canlı yayınlanması ile ilgili önergesine üzerine açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Meclisin canlı yayınlanması için çalışma yapılıyor. Sadece sosyal medya hesaplarından değil, başka mecralarda da yayınlanmak üzere çalışma yapılıyor. Önümüzdeki günlerde çalışma netleşecek” dedi.

GİDER BÜTÇESİ YÜZDE 88 GERÇEKLEŞTİ

Büyükşehir Meclisinde komisyon ve birlik seçimlerinin ardından faaliyet raporu okundu. Denetim Komisyonu raporu okundu. Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı gelir bütçesinin 23 milyar olduğu, bu bütçede toplam tahakkukun 19 milyar 209 milyon lira, net tahsilatın 18 milyar 992 milyon olduğu ve bunun 214 milyon 873 bin lira 20024 yılına geçtiği belirtilerek tahsilat gerçekleşme oranın yüzde 99 olduğu belirtildi. 2023 yılında 23 milyar olarak belirlenen gider bütçesinin 20 milyar 125 milyon olduğu ve gerçekleşmenin yüzde 88 oranında olduğu ortaya koyuldu.

KİRALAMALAR KISA VADELİ

Denetim Komisyonu raporu ile ilgili CHP adına konuşan Denetim Komisyonu üyesi Mehmet Nuri Paşa, muhalefet şerhi gerekçelerini anlattı. CHP’nin daire başkanlıkları ile ilgili kiralamalar için yaptığı eleştiriye yanıt veren Büyükakın, “Kiralamaları kısa vadeli yapmamızın sebebi yeni bir yerleşke yapılıyor ve bu daire başkanlıkları yeni yapılan yerleşkeye taşınacak. İhtiyaç olmayan hiçbir şey almıyoruz. Ben ikinci döneme başladım hala odama bir çöp almadım.

DOĞRUDAN TEMİN

Doğrudan temin yerine ihale yolu ile hizmet alımı yapılmasının daha ekonomik olacağı önerisine de değinen Büyükakın, “İhale süreci bazen çalışmaların hızlı yapılmasını engelliyor. Zaten yüzde 10 sınırımız var. Kurumun performansını bu yüzde 10 barajını geçip geçmediğine bakmak lazım. Biz bu limiti sonuna kadar kullanmıyoruz. Hizmet alımlarında da sınır yüzde 10. Biz bunun yüzde 5,93’ünü kullandık. 23 milyarlık bir bütçenin içinde bu oran var” dedi. Büyükakın, eleştiriler için CHP grubuna teşekkür etti.

MİMARLAR ODASI İLE PROTOKOL YAPILACAK

Meclis gündeminde TOMMO Mimarlar Odası ile Bina Envanteri Çalışmaları kapsamında kent estetiği çalışmalarının yapılması oy birliği ile geçti. CHP grubu 5 madde de konuların içeriklerine hakim olmadıkları için çekimser oy kullandılar. Bunun dışında kalan maddelerin tamamı komisyonlara gönderildi. Mecliste ücretsiz ve indirimli yararlanan vatandaşlar adını toplu taşıma esnaflarına destek verilmesi maddesi komisyona gönderildi.

CHP FAALİYET RAPORUNA RET VERDİ

Mecliste faaliyet raporu ile ilgili ilk olarak Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer konuşurken CHP adına ise Nazım Gençtürk yaptı. Yapılan hizmetleri taktir ettiklerini belirten Gençtürk, “Halkın taleplerinin göz ardı edildiği bu raporu kabul etmiyoruz. Yeni dönemde araç kiralama konusunda belediyenin tekrar düşünmesini bekliyoruz. Faaliyet raporunda afet ile ilgili hiçbir çalışma yok” dedi. Konuşmaların ardından faaliyet rapor oy çokluğu ile geçti.

98 FİRMAYA TEKLİF VERİLDİ

Oylamadan sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Meclis üyesi Nazım Gençtürk’ün kitapçığı basan firmanın tanıdık olduğunu söylemine tepki gösterdi. Büyükakın, “Basım yapılması için 98 firmaya teklif verilmiş. Sayılar gerçeği yansıtmıyor gibi içi belirsiz söylemler doğru değil. Bir iddianız varsa ispatlamakla yükümlüsünüz. Şüpheniz var. Ama delil yok. Sadece iddianız ve zannınız var.

TÜGVA TAHSİSİNDE SORUN YOK

Sayıştay denetçisinin ve Sayıştay görüşü aynı şey değildir. Denetçi gelip rapor tutar, kurum görüşlerini verir. Sayıştay dairelerinde bunlar görüşür ve karara bağlanır. Sayıştay Denetçisinin görüşü meclis tarafından yapılan bir düzenleme ile TÜGVA’ya yer vermekte bir hukuksuzluk görmüyor” dedi.

BAŞKANVEKİLLERİ GEBZE VE KARTEPE

Mecliste ilk olarak katip üyeliklerin seçimi yapıldı. Katip üyeliklere meclisin en genç ismi olan Ali Ruhan Çelik ve Fatmanur Çelik seçildi. Ardından birinci başkanvekilliğine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ikinci başkanvekilliğine ise Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman aday gösterildi. Encümen üyeliklerine ise Ercüment Yıldırım, Sertan Kulaç, Fatih meral, Zaffer Turhan, Ahmet Topuz aday gösterildi. Yapılan seçimlerde adaylar AK Partili meclis üyelerinin oyları ile seçildi.

KOMİSYONLAR BELLİ OLDU

İmar Ve Bayandılık Komisyonu: Aykurt Bozkurt, Enes Aydınlı, Sedat Kul, Ahmet Orman, Murat Kılıç, Hamit İlker Ulusoy, Ünal Ekşi

Plan Ve Bütçe Komisyonu: Berna Abiş, Ali Karkaş, Hayrettin Ünlü, Günay Uzun, Murat Kaya, Emine Özkar, Ali Kara

Çevre Ve Sağlık Komisyonu: Fehmi Evren Dinç, Hasan Özdemir, İsmail Ramazanoğlu, Faruk Keleş, Mustafa Demirhan, Ebru Önal Çetinkaya, Erhan Balıkçı

Ulaşım Komisyon: Hasan Soba, Mehmet Olhan, Niyazi Yağız, Osman Akbulut, Mehmet Ustaoğlu, Baran Aydın, Erkan Uygun,

Eğitim, Kültür Ve Spor Komisyonu: Ali Ruhan Çelik, Köksal Gümüş, Sertan Kulaç, İbrahim Çırpan, Recep Demirel, Özgür Çelik, Tuğman Kayalı.

Hukuk Komisyonu: Murat Gülbiçim, Fevzi Karadağ, Engin Güneş, Mahmut Yandık, Ömer Cihan Kavak, Salih Zeki Karakadılar, Ozan Yılmaz

İsimlendirme Komisyonu: Ramazan Tuna, Ahmet Özüer, Mehmet Ustaoğlu, Mehmet Akbulak, İsmail Aysu, Hakan Korel, Muhammet Ertürk,

Sosyal Hizmetler Ve Halkla İlişkiler Komisyonu: Mehmet Yandık, İrfan Altıntaş, Nizamettin Günay, Mehmet Akbulak, Mustafa Yağız, Mehmet Ümit Küçükkaya, Akın Bilge Başaran.

Toplumsal Fırsat Eşitliği Ve Engelliler Komisyonu: Seyhan Dünmez, Fatmanur Çelik, Habibe Çırak, Hatice Akkaya, Ercüment Yıldırım, Gülcan Güç Denizçi, Mehmet Turan

BİRLİK ÜYELERİ

Marmara Belediyeler Birliği: Ramazan Tuna ve Özgür Çelik

Tarihi Kentler Birliği: Enes Aydınlı, Berna Abiş ve Erkan Uygun

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği:Ali Ruhan Çelik, Evren Dinç ve Ünal Ekşi,

Kocaeli Gölcük Turizm Birliği: Sedat Kul, Mehmet Olhan, İrfan Altuntaş, Mehmet Ustaoğlu, Faruk Keleş ve Gülcan Güç Denizci

Kocaeli Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Birliği: Fehmi Evren Dinç, İsmail Aysu, Sertan Kulaç, Mustafa Yağız, Ahmet Özüer, Zaffer Turhan, Ener Aydınlı, Ali Karakaş, Aykurt Bozkurt, Hayrettin Ünlü, Köksak Gümüş, Muhammet Ertürk

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği: İsmail Aysu, Sertan Kulaç

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği: Hasan Özdemir, Mehmet Olhan, Ahmet Özüer, Akın Bilge Başaran