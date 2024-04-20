Çayırovaspor BAL’a koşuyor

Son iki maçını kazanarak ilk iki yarışına ortak olan Çayırovaspor, cumartesi günü de Körfez GB’yi her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti, BAL’ çıkma yolunda çok büyük avantaj sağladı.
KÖRFEZ GB’Yİ YENDİ İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI
Play-Off’ta haftaya 12 puanla üçüncü sırada giren Çayırovaspor, iddiası bulunmayan son sıradaki 4 puanlı Körfez GB ile karşılaştı. Maçın 45.dakikasında serbest atışta Salih Çakır’ın ortasında stoperi Taha Bartu Bulut’un kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. İkinci yarıda bu kez Onur Çelik’in getirdiği topta son haftaların golcüsü Ali Keçeci farkı ikiye çıkardı. Maçı 2-0 kazanan Çayırovaspor, puanını 15’e çıkardı. Bağdatspor’un yenilmesiyle de Play-Off’ta ikinci sıraya yükseldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.