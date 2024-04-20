Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Çayırovaspor BAL’a koşuyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Süper Amatör Lig Play-Off’ta 8.haftanın bir diğer maçında Çayırovaspor, evinde Körfez GB’yi ağırladı.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Çayırovaspor BAL’a koşuyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Son iki maçını kazanarak ilk iki yarışına ortak olan Çayırovaspor, cumartesi günü de Körfez GB’yi her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti, BAL’ çıkma yolunda çok büyük avantaj sağladı.

KÖRFEZ GB’Yİ YENDİ İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Play-Off’ta haftaya 12 puanla üçüncü sırada giren Çayırovaspor, iddiası bulunmayan son sıradaki 4  puanlı Körfez GB ile karşılaştı. Maçın 45.dakikasında serbest atışta Salih Çakır’ın ortasında stoperi Taha Bartu Bulut’un kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. İkinci yarıda bu kez Onur Çelik’in getirdiği topta son haftaların golcüsü Ali Keçeci farkı ikiye çıkardı. Maçı 2-0 kazanan Çayırovaspor, puanını 15’e çıkardı. Bağdatspor’un yenilmesiyle de Play-Off’ta ikinci sıraya yükseldi. 

 

 

 

# HER, Körfez

20 Nis 2024 - 18:36 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.759.673 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL