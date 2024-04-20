Çayırovaspor BAL’a koşuyor

Son iki maçını kazanarak ilk iki yarışına ortak olan Çayırovaspor, cumartesi günü de Körfez GB’yi her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti, BAL’ çıkma yolunda çok büyük avantaj sağladı.

KÖRFEZ GB’Yİ YENDİ İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Play-Off’ta haftaya 12 puanla üçüncü sırada giren Çayırovaspor, iddiası bulunmayan son sıradaki 4 puanlı Körfez GB ile karşılaştı. Maçın 45.dakikasında serbest atışta Salih Çakır’ın ortasında stoperi Taha Bartu Bulut’un kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. İkinci yarıda bu kez Onur Çelik’in getirdiği topta son haftaların golcüsü Ali Keçeci farkı ikiye çıkardı. Maçı 2-0 kazanan Çayırovaspor, puanını 15’e çıkardı. Bağdatspor’un yenilmesiyle de Play-Off’ta ikinci sıraya yükseldi.