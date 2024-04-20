2.Küme’de gözler bu maçta

Lider Maltaspor, zirve yarışı yapan Çenesuyu Plajyoluspor’a Pazar günü konuk olacak. Bir maçı eksik olan Ç.Plajyoluspor, 15.00’de başlayacak maçı kazanıp, en azından Play-Off yarışına ortak olmak istiyor.

YEŞİLOVA-ÇAYIRTEPE

Bu grupta lider Maltaspor’u sadece 1 puan geriden takip eden Yeşilovaspor da, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşmada Çamlıtepespor’u ağırlayacak. Pazar günkü maçın başlama saati de 17.15 olarak belirlendi.





