2.Küme’de gözler bu maçta

Lider Maltaspor, zirve yarışı yapan Çenesuyu Plajyoluspor’a Pazar günü konuk olacak. Bir maçı eksik olan Ç.Plajyoluspor, 15.00’de başlayacak maçı kazanıp, en azından Play-Off yarışına ortak olmak istiyor.
YEŞİLOVA-ÇAYIRTEPE
Bu grupta lider Maltaspor’u sadece 1 puan geriden takip eden Yeşilovaspor da, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşmada Çamlıtepespor’u ağırlayacak. Pazar günkü maçın başlama saati de 17.15 olarak belirlendi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.