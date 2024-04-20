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2.Küme’de gözler bu maçta

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2.Küme A Grubu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren çok önemli bir maç var.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
2.Küme’de gözler bu maçta mask
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Lider Maltaspor, zirve yarışı yapan Çenesuyu Plajyoluspor’a Pazar günü konuk olacak. Bir maçı eksik olan Ç.Plajyoluspor, 15.00’de başlayacak maçı kazanıp, en azından Play-Off yarışına ortak olmak istiyor.

YEŞİLOVA-ÇAYIRTEPE

 Bu grupta lider Maltaspor’u sadece 1 puan geriden takip eden Yeşilovaspor da, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşmada Çamlıtepespor’u ağırlayacak. Pazar günkü maçın başlama saati de 17.15 olarak belirlendi. 



Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

 1-Maltaspor

9

6

3

0

26

9

21

2-Yeşilovaspor

9

6

2

1

21

9

20

3- Derince G.B

9

4

3

2

17

11

15

4-Ç. Plajyoluspor

8

5

0

3

17

14

15

5-Çamlıtepespor

8

3

2

3

21

12

11

6-Yenişehirspor

8

1

0

7

9

32

3

 

# Derince

20 Nis 2024 - 18:52 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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