Futsalda sıra gençlerde

MAÇLAR HASAN GEMİCİ’DE

Okul maçlarında bu kez sahne futsalda B Gençlerde. 33 okulun katılımı ile gerçekleşen müsabakalar İzmit Hasar Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Takımlar ikinci maçlarına çıktı. Önceki gün oynanan karşılaşmalarda İzmit Lisesi, MY Koleji’ni 5-1 gibi farklı skorla mağlup etti. İzmit Yahya Kaptan MTAL ise Kale Okulları arasında oynanan maçta kazanan Kale Okulları takımı oldu. Kale Okulları, iki maçından da galip ayrıldı. Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan günün son maçına ise Yıldırım MTAL takımı sahaya çıkmadı. Rakibi İzmit Sabancı MTAL takımı hükmen galip sayılacak. Liseler futsalda takımlar üçüncü maçlarını pazartesi günü oynayacak.