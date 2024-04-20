Kavaklı ve Hisareyn’de nefes kesen maçlar

Ligin ikinci yarısına yenilgi ile başlayan lider Dumlupınarspor artık eski gibi rahat değil. En yakın rakibi Ereğlispor ile puan farkı 4’e inen Kırmızı-Siyahlı ekip, Pazar günü son haftaların flaş takımı Yazlıkspor ile oynayacak. Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşma 14.15’de başlayacak.
ASARKÖY İLE EREĞLİSPOR HİSAREYN’DE KARŞILAŞACAK
2.Küme E Grubu’nda Pazar gününün bir diğer önemli buluşması da Gölcük Asarköyspor ile Ereğlispor arasında oynanacak. 23 puanla ligde ikinci sırada bulunan Ereğlispor, Hisareyn Stadı’nda 14.00’de başlayacak maçı kazanıp, lider Dumlupınar’ı takip etmek isteyecek. 19 puanlı Asarköyspor da, sahasında oynayacağı bu maçı kazanıp, Play-Off yarışındaki iddiasını gelecek haftalara taşımak istiyor.
2.KÜME E GRUBU PUAN DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.