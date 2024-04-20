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Paşa derbisi

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2.Küme B Grubu’nda zirve yarışının uzağında kalan Bekirpaşa’nın iki takımı MAP Kavaklıspor ile Kadıköyspor, Paşa derbisinde kozlarını Cephanelik Stadı’nda paylayacak. 19.00’da başlayacak maçı kazanan takım az olan Play-Off umutlarını devam ettirecek.

Kenan Meriç
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Paşa derbisi
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KÖRFEZ’DE İKİ MAÇ VAR

2.Küme B Grubu’nda ilk sırada yer alan, şampiyonluğa da çok yaklaşan Baçspor, Play-Off yarışı yapan Körfez İlçesi Birlikspor deplasmanında mücadele edecek. En yakın rakibinin 8 puan önünde son 4 haftaya giren Baçspor, Esentepe Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçı kazanması halinde şampiyon olacak. Bu maçtan sonra 19.00’da başlayacak İlimtepe GB-Turgutspor maçı da Play-Off yarışını yakından ilgilendiriyor. 

Paşa derbisi

# VAR, Körfez

20 Nis 2024 - 18:55 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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