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Bolu’da Nisan ayında lapa lapa kar yağışı

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Bolu’da öğle saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur yağışı, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi.

Bolu’da Nisan ayında lapa lapa kar yağışı
Bolu’da Nisan ayında lapa lapa kar yağışı
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Bolu’da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar yağmur yağışı etkili oldu. Kent genelinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkisini gösterdi. Bolu’nun en yüksek dağlarından Köroğlu Dağları’nın zirvesinde kar yağışı etkili oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kısa sürede etkisini yitiren kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Bolu’da Nisan ayında lapa lapa kar yağışı

Bolu’da Nisan ayında lapa lapa kar yağışı

Kaynak: İHA

# yağmur

20 Nis 2024 - 18:56 İHA Bolu- Türkiye --- Okunma

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