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Kocaeli'de izinsiz çalışan yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, izinsiz çalışan 8 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Kocaeli'de izinsiz çalışan yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı mask
Kocaeli'de izinsiz çalışan yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı
Kocaeli'de izinsiz çalışan yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi'nde bir otelin masaj salonunda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, çalışma izni olmadan istihdam edildiği belirlenen yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı.

Kenya, Nepal, Özbekistan, Türkmenistan, Tayland ve Güney Afrika uyruklu kadınların, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

Kocaeli'de izinsiz çalışan yabancı uyruklu 8 kadın yakalandı

Kaynak: AA

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20 Nis 2024 - 18:58 AA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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