Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde 40 aile ziyaret edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelliler, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelere ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda Vali Yardımcısı Ekrem Çalık Darıca ilçesinde, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy Gebze ilçesinde, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy Kartepe ilçesinde ve Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan Çayırova ilçesinde 40 aileyi ziyaret ederek, ihtiyaç durumlarını inceledi.

Ailelerin taleplerini dinleyen vali yardımcıları, Vali Yavuz'un selamlarını ileterek, gerekenlerin yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA