Kartingde 2024'ün ilk yarışı Kocaeli'de başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen şampiyonada sezonun ilk ayağı olan Batı Kurumsal Karting Yarışı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.
Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonun bugünkü bölümü, 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorisindeki ilk yarışlarla devam ediyor.
Organizasyonda yarın 10.30-13.40 saatlerinde ikinci, 14.10-17.00 saatlerinde üçüncü yarışlar koşulacak.
Etkinlik, ödül töreninin ardından sona erecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.