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Kartingde 2024'ün ilk yarışı Kocaeli'de başladı

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MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı.

Kartingde 2024'ün ilk yarışı Kocaeli'de başladı
Kartingde 2024'ün ilk yarışı Kocaeli'de başladı
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen şampiyonada sezonun ilk ayağı olan Batı Kurumsal Karting Yarışı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenleniyor.

Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonun bugünkü bölümü, 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorisindeki ilk yarışlarla devam ediyor.

Organizasyonda yarın 10.30-13.40 saatlerinde ikinci, 14.10-17.00 saatlerinde üçüncü yarışlar koşulacak.

Etkinlik, ödül töreninin ardından sona erecek.

Kartingde 2024'ün ilk yarışı Kocaeli'de başladı

Kartingde 2024'ün ilk yarışı Kocaeli'de başladı

Kartingde 2024'ün ilk yarışı Kocaeli'de başladı

Kartingde 2024'ün ilk yarışı Kocaeli'de başladı

Kaynak: AA

# Körfez Yarış Pisti, TOSFED, Türkiye Karting Şampiyonası, yarışlar, Türkiye, Körfez

20 Nis 2024 - 19:03 AA Kocaeli- Spor --- Okunma

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