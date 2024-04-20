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20 Nis 2024 - 19:03- Spor G:

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Tuzlaspor: 1

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Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Tuzlaspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı.

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Tuzlaspor: 1 mask
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Tuzlaspor: 1
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Tuzlaspor: 1
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Maçtan dakikalar
36. dakikada Metehan ceza sahası içinde kaleci Kurtuluş’un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Doğan Can meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
62. dakikada Hikmet’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Togui sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Hakemler: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Mehmet Sıraç Akpınar
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Jozefzoon dk. 57) Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Cebio Soukou (Badji dk. 79), Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Anrea Sitoe, Levent Ayçiçek (Mustafa Çeçenoğlu dk. 78), Taha Batuhan Yayıkçı
Yedekler: Akın Alkan, Emirhan Aydoğan, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Mehmet Özcan
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Hasanalizada, Ba, Arvydas Novikovas, (Strel Mambra dk. 73), Hikmet Çiftçi (Gameli Awuku dk. 89), Aminu Umar (Sadık Baş dk. 89), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Sekou Tidiany (Luka Stankovski dk. 65)
Yedekler: Emre Koyuncu, Selim Ay, Muhammed Akarslan, Ali Baran Kanıçok, Mehmet Zahit Çınar
Goller: Doğan Can Davas (dk. 39 pen.) (Bandırmaspor), William Togui (dk. 62) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Mulumba, Batuhan Yayıkçı, Doğan Can Davas (Bandırmaspor), Kurtuluş Yurt, Tidiany, Hikmet Çiftçi W. Togui, Gökhan Akkan, Bahtiyar (Tuzlaspor)

Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Tuzlaspor: 1
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Tuzlaspor: 1
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Tuzlaspor: 1
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Tuzlaspor: 1
Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 1 - Tuzlaspor: 1

Kaynak: AA

# Teksüt Bandırmaspor - Tuzlaspor, ceza

20 Nis 2024 - 19:03 AA - Spor --- Okunma

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