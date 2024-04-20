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Bakan Yerlikaya açıkladı: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında yaşanan görüntülerle ilgili harekete geçildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya açıkladı: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# parti, sosyal, recep tayyip erdoğan

20 Nis 2024 - 19:06 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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