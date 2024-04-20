Bakan Yerlikaya açıkladı: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.