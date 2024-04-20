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20 Nis 2024 - 19:11- Spor G:

Beylikbağı'nda olay!

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta Beylikbağıspor ile Bağdatspor arasında oynanan maçı ev sahibi 1-0 kazandı.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Beylikbağı'nda olay! mask
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Maçın bitiminde Bağdatspor’un yöneticileri hakem Murat Ortaca’ya tepki göstererek fiili saldırıda bulundu. Hakem Murat Ortaca, Bağdatsporlu iki yöneticiden şikayetci oldu. Hakem Murat Ortaca’nın maçtan sonra hastaneye gidip, darp raporu aldığı da öğrenildi. Bağdatsporlu yöneticiler, maçtan sonra Beylikbağı Karakolunda ifade verdi. 

# ifade

20 Nis 2024 - 19:11 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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