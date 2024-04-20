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Boluspor, Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpspor’u alkışlarla karşıladı

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Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'a konuk olan Boluspor, karşılaşma öncesi Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpsporlu oyuncuları alkışlayarak, fair-play örneği gösterdi.

Boluspor, Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Eyüpspor’u alkışlarla karşıladı mask
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Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Eyüpspor, Boluspor ile karşı karşıya geliyor. Eyüp Stadyumu’nda oynanan müsabakada sahaya erken çıkarak seremoniden önce sıralanan Bolusporlu futbolcular, şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpsporlu oyuncuları alkışlarla karşıladı. Kırmızı-beyazlılar, bu hareketle fair-play örneği gösterdi.

Kaynak: İHA

20 Nis 2024 - 20:27 Kocaeli- Spor --- Okunma

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