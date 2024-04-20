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Trendyol 1. Lig: Giresunspor: 0 - Göztepe: 3

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Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 3-0 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig: Giresunspor: 0 - Göztepe: 3 mask
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Maçtan Dakikalar

18. dakikada sağ kanattan Ertuğrul'un ortasında ceza sahası içinde Şahihn'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

38. dakikada Celil’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Heliton'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

41. dakikada sağdan son çizgiye inen Kubilay'ın yerden pasında kale önünde Yalçın topu ağlara gönderdi. 0-1

49. dakikada sol kanattan Romulo'nun ortasında ön direkte Yalçın'ın şutunda top filelere gitti. 0-2

68. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ümit'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

Hakemler: Süleyman Bahadır, Özgür Ertem, Erkan Akbulut

Giresunspor: Göktan, Mehmet, Ertuğrul (Fatih dk. 85), Anıl Yiğit (Furkan Arda dk. 85), Kadir, Faruk Can (Ahmet Lütfü dk. 89), Talha, Enishan (Ali Emirhan dk. 85), Furkan Şahin, Alperen (Mert Han dk. 75)

Yedekler: Erkan, Muhammet Miraç, Arda, Şenel Hami, Emre

Teknik Direktör: Serhat Güller

Göztepe: Lis, Ogün, Tarkan, Heliton (Mesaaoudi dk. 72), Nielsen, Ümit, Dennis, Yalçın (Doğan dk. 84), Celil (Atınç dk. 79), Romulo (Lundqvist dk. 79), Kubilay (Taha dk. 72)

Yedekler: Arda, Ahmet, Ensar, Mamah, Fıratcan

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Yalçın Kayan (dk. 41 ve 49), Ümit Akdağ (dk. 68) (Göztepe)

Sarı kart: Taha Altıkardeş (Göztepe)

Kaynak: İHA

# ceza

20 Nis 2024 - 20:29 Kocaeli- Spor --- Okunma

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