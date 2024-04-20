Trendyol 1. Lig: Giresunspor: 0 - Göztepe: 3

Maçtan Dakikalar
18. dakikada sağ kanattan Ertuğrul'un ortasında ceza sahası içinde Şahihn'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
38. dakikada Celil’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Heliton'un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
41. dakikada sağdan son çizgiye inen Kubilay'ın yerden pasında kale önünde Yalçın topu ağlara gönderdi. 0-1
49. dakikada sol kanattan Romulo'nun ortasında ön direkte Yalçın'ın şutunda top filelere gitti. 0-2
68. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ümit'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
Hakemler: Süleyman Bahadır, Özgür Ertem, Erkan Akbulut
Giresunspor: Göktan, Mehmet, Ertuğrul (Fatih dk. 85), Anıl Yiğit (Furkan Arda dk. 85), Kadir, Faruk Can (Ahmet Lütfü dk. 89), Talha, Enishan (Ali Emirhan dk. 85), Furkan Şahin, Alperen (Mert Han dk. 75)
Yedekler: Erkan, Muhammet Miraç, Arda, Şenel Hami, Emre
Teknik Direktör: Serhat Güller
Göztepe: Lis, Ogün, Tarkan, Heliton (Mesaaoudi dk. 72), Nielsen, Ümit, Dennis, Yalçın (Doğan dk. 84), Celil (Atınç dk. 79), Romulo (Lundqvist dk. 79), Kubilay (Taha dk. 72)
Yedekler: Arda, Ahmet, Ensar, Mamah, Fıratcan
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Yalçın Kayan (dk. 41 ve 49), Ümit Akdağ (dk. 68) (Göztepe)
Sarı kart: Taha Altıkardeş (Göztepe)
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.