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Kamyonet devrildi, kasada bulunan çocuklar yaralandı

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Kocaeli’in Gölcük ilçesinde yokuş yukarı çıkan kamyonet devrilirken, aracın kasasında bulunan çocuklar yaralandı.

Kamyonet devrildi, kasada bulunan çocuklar yaralandı
Kamyonet devrildi, kasada bulunan çocuklar yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Gölcükte ilçesinde yokuş yukarı seyir halinde olan kamyonet devrildi. Kamyonet kasasında bulunan çocuklar da aracın devrilmesi neticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı sayısı ile ilgili bilgiye ulaşamadı.

Kaynak: İHA

# polis, sevk

20 Nis 2024 - 21:39 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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