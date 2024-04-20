Mahmut Civelek: ENSAR ve TÜGVA hepimizin

İzmit Belediyesi’nin yeni dönem meclisinin ilkinde çoğunluğu elinde bulunduran CHP grubunun oylarıyla, ENSAR Vakfı ve TÜGVA’ya tahsis edilmiş olan binalarla ilgili protokol oy çokluğuyla reddedildi. AK Parti eski il başkanı Mahmut Civelek ise İzmit Belediye meclisinde ENSAR Vakfı ve TÜGVA’nın protokollerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Mahmu Civelek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “TÜGVA ve ENSAR vakfı bizim, hepimizin! Bu iki vakfımızın hedefi, geleceğimiz olan gençlerimize ve çocuklarımıza ışık tutmaktır. İslam Eğitimini kendilerine misyon edinmiş iki değerli vakfımıza yapılan son derece yanlıştır. Bugün sadece ENSAR ve TÜGVA hedef alınmamakta, o vakıflarda İslami eğitim alan çocuklar, gençler de hedef alınmaktadır! Her fırsatta meclis çoğunluğu istenmesinin sebebi gençlere ve çocuklara eğitim veren bu iki vakıf olmamalıdır!Yapılan bu yanlış en kısa zamanda düzeltilmelidir!”