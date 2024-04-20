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Nusretiyespor üç yıl sonra 1.Küme’de

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Bir dönem Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan Nusretiyespor, sonraki yıllarda 2.Küme’ye kadar düşmüştü. İki yıldır 2.Küme’de yer alan Yeşil-Beyazlı ekip, bu sezon 1.Küme hedefine çok rahat ulaştı, bitime 3 hafta kala Uzuntarlaspor’u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Uğur Uludağ
Uğur Uludağ Tüm Haberleri
Nusretiyespor üç yıl sonra 1.Küme’de mask
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UZUNTARLASPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİ

Fatih Engin’in teknik adamlığını yaptığı Nusretiyespor, bu sezon oynadığı 10 maçı da kazanmıştı. 11. hafta maçında deplasmanda en yakın rakiplerinden Uzuntarlaspor’a konuk oldu. Maçın ilk yarısını Tunahan Kamış’ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Uzuntarlaspor, 63.dakikada farkı 1’e indirse de, Nusretiyespor deplasmanda 2-1 kazandı, 3 yıl aradan sonra yeniden ismini 1.Küme’ye yazdırdı. Kulüp Başkanı Fatih Kıyar, “Uzuntarlasporlu yönetici ve taraftarlar bizi çok güzel karşıladı. Son derece centilmence bir maç oldu. Kazanıp, şampiyonluğumuzu ilan ettik. Teknik sorumlumuz Fatih Engin ve futbolcularımızı kutluyoruz” dedi. 

# hafta

20 Nis 2024 - 22:52 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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