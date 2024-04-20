Nusretiyespor üç yıl sonra 1.Küme’de

UZUNTARLASPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİ

Fatih Engin’in teknik adamlığını yaptığı Nusretiyespor, bu sezon oynadığı 10 maçı da kazanmıştı. 11. hafta maçında deplasmanda en yakın rakiplerinden Uzuntarlaspor’a konuk oldu. Maçın ilk yarısını Tunahan Kamış’ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Uzuntarlaspor, 63.dakikada farkı 1’e indirse de, Nusretiyespor deplasmanda 2-1 kazandı, 3 yıl aradan sonra yeniden ismini 1.Küme’ye yazdırdı. Kulüp Başkanı Fatih Kıyar, “Uzuntarlasporlu yönetici ve taraftarlar bizi çok güzel karşıladı. Son derece centilmence bir maç oldu. Kazanıp, şampiyonluğumuzu ilan ettik. Teknik sorumlumuz Fatih Engin ve futbolcularımızı kutluyoruz” dedi.