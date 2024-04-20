Nusretiyespor üç yıl sonra 1.Küme’de

UZUNTARLASPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİ
Fatih Engin’in teknik adamlığını yaptığı Nusretiyespor, bu sezon oynadığı 10 maçı da kazanmıştı. 11. hafta maçında deplasmanda en yakın rakiplerinden Uzuntarlaspor’a konuk oldu. Maçın ilk yarısını Tunahan Kamış’ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Uzuntarlaspor, 63.dakikada farkı 1’e indirse de, Nusretiyespor deplasmanda 2-1 kazandı, 3 yıl aradan sonra yeniden ismini 1.Küme’ye yazdırdı. Kulüp Başkanı Fatih Kıyar, “Uzuntarlasporlu yönetici ve taraftarlar bizi çok güzel karşıladı. Son derece centilmence bir maç oldu. Kazanıp, şampiyonluğumuzu ilan ettik. Teknik sorumlumuz Fatih Engin ve futbolcularımızı kutluyoruz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.