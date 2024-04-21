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17 üniversiteden yabancı öğrencilerle ilgili ortak bildiri

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Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) üyesi 17 üniversite, son zamanlarda uluslararası öğrencilere yönelik yapılan açıklamalarla ilgili ortak bildiri yayımladı.

17 üniversiteden yabancı öğrencilerle ilgili ortak bildiri mask
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Ortak bildiride, yükseköğretimde gösterdiği atılımlarla dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına giren Türkiye'nin, küresel bir eğitim merkezi haline gelmeyi başardığı belirtilerek, bu süreçte ülkenin 12. Kalkınma Planı arasında da yer alan uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin de sürecin ilerlemesinde ve sürdürülebilirliğinde önemli katkılar sunduğu kaydedildi.

Son zamanlarda üniversiteler için bir kazanım olarak değerlendirilmesi gereken ve birçok ülkenin gelişim stratejileri arasında önemli bir yerde duran uluslararasılaşma çabalarına talihsiz açıklamalarla zarar verildiğine dikkatin çekildiği bildiride, "Unutulmamalıdır ki bu tür eylemler sadece yükseköğretim kurumlarımızın hedeflerine zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda 'bilim diplomasisi' aracılığıyla Türkiye'nin gücüne güç katan barış ve uyum ortamını da bozmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, Yükseköğretim Kurulunun ( YÖK) koordinasyonunda üniversitelerin birçok alanda elde ettikleri başarıların görmezden gelinemez bir gerçek olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin ekonomik, sosyo-kültürel ve akademik gelişimine katkı sunan politikaları sekteye uğratmaya çalışmak ve öğrencilerimizi hedef göstererek ötekileştirmek iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Bizler; kadim kültürümüz, değerlerimiz ve bilimsel duruşumuz ile Türk yükseköğrenim alanının uluslararasılaşma vizyonuyla ulaştığı seviyeyi yükseltmek için üniversitelerimizde öğrenim gören tüm bileşenlerimiz gibi Türkiye’nin gönül elçileri olan uluslararası öğrencilerimize de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya ve daha güçlü bir Türkiye Yüzyılı hedefiyle yarınlarımıza değer katmayı sürdüreceğiz."

Söz konusu bildiri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Kaynak: AA

# sosyal, Türkiye, YÖK

21 Nis 2024 - 00:30 - Eğitim --- Okunma

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