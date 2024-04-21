Gölcüklü İshak Zengin vefat etti

Gölcük Gölcük Necati Çelik Hastanesi'nde tedavi gören İshak Zengin hastanede vefat etti. İshak Zengin'in cenazesi yarın (21 Nisan 2024) öğle namazını takiben Gaziler Camiinden kaldırılıp Siretiye Köy Mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Gölcük’te ikamet eden İshak Zengin vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.