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GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

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GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/MERKEZ Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii, 1534 Ada, 2 Parsel, 1. Kat 4.Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı 110 m2 Mesken vasfında taşınmaz.
Adresi : Gölcük Değirmendere Merkez Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 110 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam, 3 Kat, E-2.10 olmak üzere T1 Ticaret Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 13:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 13:31

18/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: Haber Merkezi

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Basın No ILN02019412

22 Nis 2024 - 00:00 Kocaeli/ Gölcük- Resmi İlanlar --- Okunma

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