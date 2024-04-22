T.C.GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/MERKEZ Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii, 1534 Ada, 2 Parsel, 1. Kat 4.Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı 110 m2 Mesken vasfında taşınmaz.

Adresi : Gölcük Değirmendere Merkez Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 110 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam, 3 Kat, E-2.10 olmak üzere T1 Ticaret Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 13:31

18/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: Haber Merkezi